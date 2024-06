Prasówka z Tczewa 25.06.2024. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Pół roku potrwają prace przy rozbudowie obiektu Ochotniczej Straży Pożarnej w Kierwałdzie (gmina Morzeszczyn) obraz budowie około 950-metrowego odcinka drogi w tej miejscowości. Koszt prac to prawie 1 mln 560 tys. zł. Gmina Morzeszczyn właśnie rozstrzygnęła przetarg na oba zadania.

W miniony weekend na drogach powiatu tczewskiego doszło do kilku kolizji. Zatrzymano także kierowców pod wpływem alkoholu. Policja apeluje o rozwagę na drogach.

Cztery oferty wpłynęły w przetargu na modernizację kilku dróg w gminie Morzeszczyn. Tylko jedna mieści się w puli przeznaczonej na ten cel, która wynosi 2 mln 970 tys. zł. Trwa analiza przetargowych ofert.

To już 6. edycja projektu na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego pn. Wypadki drogowe ze skutkiem śmiertelnym – Wakacje 2024. Policjanci jak co roku udostępniają interaktywną mapę, na której widać, gdzie doszło do śmiertelnych wypadków.

W naszym cyklu "Samorząd od nowa" rozmawiamy z prezydentami, burmistrzami, wójtami i starostami, którzy pełnią te stanowiska w nowej kadencji samorządu. Poniżej rozmowa z Mirosławem Chyłą, burmistrzem Pelplina.