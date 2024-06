Tygodniowy przegląd prasy 30.06.2024: Tczew, 23.06-29.06.2024. Poznaj najważniejsze informacje z Tczewa

28 czerwca odbył się wielki finał Miss Polonia 2024. Tytuł najpiękniejszej Polki, a także nagroda pieniężna w wysokości 50 tysięcy złotych, voucher edukacyjny na 10 tys. zł oraz suknia trafiły do Mai Klajdy - kandydatki pochodzącej z Łęcznej w woj. lubelskim. Wydarzenie jak zwykle cieszyło się ogromnym zainteresowaniem ze strony publiczności. Nic dziwnego - to najstarszy i najbardziej prestiżowy tego typu konkurs w Polsce. Kliknij w zdjęcie i zobacz naszą fotogalerię.

Wszystko jasne. W piątkowy wieczór poznaliśmy nową Miss Polonia 2024. W warszawskim ATM Studio do walki o koronę stanęły 24 kandydatki. Poniżej znajdziecie końcowe rozstrzygnięcia.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Tczewie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Nikt nie przystąpił do przetargu na sprzedaż zabytkowej kamienicy znajdującej się na rynku w Gniewie, w której przez kilka lat żył i tworzył słynny Leon Wyczółkowski. Obiekt w większości jest pusty i niszczeje. Czy właściciel kamienicy, którym jest komunalna spółka Inwest-Kom, ma jakiś nowy pomysł na uratowanie nieruchomości?

Dzięki zaufaniu, jakim obdarzyli mnie mieszkańcy Gminy Tczew w ostatnich wyborach samorządowych, podczas kolejnej kadencji na stanowisku Wójta Gminy Tczew możemy wspólnie kontynuować nasze zaangażowanie w liczne projekty społeczne, inwestycje oraz wydarzenia kulturowe, często wspierane przez zewnętrzne dofinansowania. Zapewniam, że z wielką pasją, zaangażowaniem i determinacją, przy gotowości do współpracy ze wszystkimi, którzy chcieliby czynić dobro dla naszego regionu, będę robił wszystko, aby wykorzystać szanse, jakie stoją przed nami w najbliższych latach.

We wtorek (25.06.2024 r.) policjanci z powiatu tczewskiego mieli pełne ręce roboty. Doszło do kilku zdarzeń drogowych, w tym do potrącenia 40-letniej kobiety. Funkcjonariusze interweniowali także wobec kierujących bez uprawnień i przekraczających prędkość.