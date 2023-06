Czy Tczew to miasto kebabów? I co ma kebab do wotum zaufania dla prezydenta miasta?

Wotum zaufania a absolutorium w samorządzie

Prezydent Tczewa dobrze ocenia swoją pracę

Demograficzna zapaść Tczewa

Co możemy wyczytać w raporcie? Od dekady, co roku, zmniejsza się liczba mieszkańców Tczewa. W 2011 r. było ich nieco ponad 60 tysięcy, teraz około 54 tysięcy (11 procent różnicy). Powodów jest kilka. To m.in. wyprowadzka mieszkańców na teren wiejski, a więc do gminy Tczew (wzrost mieszkańców o 16 procent). To z jednej strony. Z drugiej, to zjawisko migracji młodych mieszkańców do ośrodków metropolitalnych, których oferta w zakresie szkolnictwa, rynku pracy oraz usług publicznych i rynkowych jest na niekonkurencyjnie wyższym poziomie, niż w miastach powiatowych. No i też oczywiście mniej urodzeń, niż zgonów.