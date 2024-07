Lipiec 2024 w Tczewie: Przegląd najważniejszych wydarzeń czerwca 2024

Zobacz galerię pełnych uśmiechu zdjęć dzieci z powiatu tczewskiego, które biorą udział w akcji Uśmiech Dziecka 2024. Na zwycięzców czeka mnóstwo fantastycznych nagród: rodzinne sesje fotograficzne, vouchery na zakupy w sklepach SMYK i na fotoksiążki, wyjazdy do Suntago i Disneylandu w Paryżu oraz główna nagroda - 40 000 złotych na realizację marzeń dziecka i rodziny!

Wszystko jasne. W piątkowy wieczór poznaliśmy nową Miss Polonia 2024. W warszawskim ATM Studio do walki o koronę stanęły 24 kandydatki. Poniżej znajdziecie końcowe rozstrzygnięcia.

Nikt nie przystąpił do przetargu na sprzedaż zabytkowej kamienicy znajdującej się na rynku w Gniewie, w której przez kilka lat żył i tworzył słynny Leon Wyczółkowski. Obiekt w większości jest pusty i niszczeje. Czy właściciel kamienicy, którym jest komunalna spółka Inwest-Kom, ma jakiś nowy pomysł na uratowanie nieruchomości?

W Eurojackpot możesz wygrać teraz 320 milionów złotych. To duża kumulacja. Rozbij bank! Najbliższe losowanie jest we wtorek (2 lipca 2024 roku). Jakie i gdzie były największe wygrane w Eurojackpot? Zobaczcie naszą fotogalerię. Jakie liczby wygrywają w Eurojackpot? Sprawdź w podpisach pod zdjęciami. Mając takie pieniądze, możesz nie martwić się o przyszłość i realizować marzenia.

We wtorek (25.06.2024 r.) policjanci z powiatu tczewskiego mieli pełne ręce roboty. Doszło do kilku zdarzeń drogowych, w tym do potrącenia 40-letniej kobiety. Funkcjonariusze interweniowali także wobec kierujących bez uprawnień i przekraczających prędkość.

Wieczorem (25.06.2024 r.) nad brzegiem Wisły w rejonie Korzeniewa/Opalenia (granica powiatu kwidzyńskiego i tczewskiego) znaleziono zwłoki. Sprawą zajmuje się policja i prokuratura. Na miejscu byli także strażacy.