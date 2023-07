Park Kopernika w Tczewie to dawny cmentarz. Miasto chce go odnowić, ale musi dogadać się z parafią. Chodzi o majątek

Czytaj także:

Ten plan może nie mieć żadnego znaczenia, jeśli nie dojdzie do porozumienia między miastem Tczew a Parafią Ewangelicko-Augsburską w Sopocie w sprawie rekompensaty za utracony teren dawnego cmentarza, a obecnie parku.

- Postępowanie przed Komisją Regulacyjną działającą przy MSWiA zakończyło się wiele lat temu decyzją o ugodzie. Miasto Tczew w zamian za prawo własności do tego obszaru ma nam przekazać mienie zastępcze - dwa mieszkania, ewentualnie działki. Jakiś czas temu otrzymaliśmy propozycję jednego mieszkania. To dla nas zbyt mało. Rozmowy cały czas trwają. W najbliższym czasie odbędzie się kolejne spotkanie i mam nadzieję, że dojdziemy do porozumienia. Zaznaczę, że nie jesteśmy zainteresowani odzyskaniem obecnego parku - mówi ksiądz biskup prof. dr hab. Marcin Hintz z Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Sopocie, której filiał Tczew jest częścią.