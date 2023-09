Pracownice salonu w Tczewie bez wynagrodzenia, klientki dostały ofertę

Przypomijmy. Salon w Tczewie został zamknięty z dnia na dzień w czerwcu 2023 roku. Kilka pracownic nie otrzymało swoich wynagrodzeń (po kilka tysięcy złotych). Zawiadomiły prokuraturę, ale ta po przeprowadzeniu czynności sprawdzających, odmówiła wszczęcia postępowania pod kątem oszustwa, bo sprawa ma charakter roszczeń cywilnych.

Na lodzie pozostały także klientki salonu w Tczewie, które wpłaciły zaliczki na poczet zabiegów, usług.

Spółka Perfect Look Clinic zaoferowała im usługi w innych miastach, choć nie musiała.

Szymon Pankowski, dyrektor operacyjny spółki Perfect Look Clinic przyznaje, że spółka została postawiona w sytuacji, w której zagrożona została jej reputacja.

- Wobec niezgodnych z powszechną etyką biznesową, a także dramatycznie odbiegających od naszych standardów handlowych, zachowań franczyzobiorczyni z Tczewa w stosunku do klientek – zdecydowaliśmy się chronić nasz wizerunek i przywołać dotychczasowe dobre skojarzenia z salonami PLC. Wpłata zaliczki za zabiegi w salonie PLC, jest nie tylko formą zaufania do marki PLC, ale również wyrazem oczekiwania usługi na wysokim poziomie. Tym samym 118 osobom, które przedstawiły możliwe do zweryfikowania dowody zapłaty za zabiegi kosmetyczne, które nie zostały ostatecznie przeprowadzone, spółka zaoferowała zabiegi w innych salonach sieci PLC. Na ten moment już 78 osób zaakceptowało propozycję spółki - informuje Szymon Pankowski.