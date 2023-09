Prasówka z sierpnia 2023. Zestawienie najważniejszych wydarzeń miesiąca. Zobacz, czy jesteś na bieżąco

Tczewscy policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn w związku z kradzieżami samochodów na terenie Polski i Niemiec. Sprawcy w wieku 24 i 45 lat usłyszeli zarzuty. Za kradzież aut grozi im do 10 lat pozbawienia wolności.

Po raz kolejny tczewscy policjanci, wspólnie z funkcjonariuszami Krajowej Administracji Skarbowej, przeprowadzili akcję dotyczącą nielegalnych gier hazardowych. Konieczne było wyważenie drzwi do lokalu, w którym znajdowały się automaty.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w sierpniu uwagę czytelniczek i czytelników z Tczewa. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z przedwojennego i powojennego Tczewa oraz z jego okolic. To m.in. migawki z miasta, wydarzenia kulturalne, sportowe oraz fotografie znanych i mniej znanych obiektów.

50-letni mieszkaniec wsi Wielogłowy w gminie Subkowy w powiecie tczewskim chciał szybko zarobić. Poprzez portal społecznościowy kliknął w link i został przekierowany do firmy konsultingowej. Fałszywej, jak się później okazało. 50-latek stracił 14,5 tysiąca euro.

26 sierpnia (sobota) 2023 roku w sali widowiskowej Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie odbędzie się już XII Festiwal Grzegorza Ciechowskiego. To duże i nie tylko muzyczne wydarzenie poświęcone artyście, który urodził się w Tczewie i w tym mieście spędził swoje młode lata. Festiwal ma kilka odsłon: konkurs piosenek Grzegorza Ciechowskiego, happening w Fabryce Sztuk oraz koncert specjalny.

Mieszkańcy powiatu tczewskiego stworzą książkę kulinarną dotyczącą potraw bożonarodzeniowych. To inicjatywa Stowarzyszenia Kociewskie Forum Kobiet oraz partnerów: Domu Kultury w Subkowach, powiatu tczewskiego oraz gminy Subkowy.

Gmina Tczew stara się o 50 mln zł dofinansowania z Polskiego Ładu z puli przeznaczonej na rozwój stref przemysłowych. Chodzi o budowę gminnej drogi do ponad 200-hektarowego terenu inwestycyjnego w Swarożynie w bezpośrednim sąsiedztwie autostrady. To teren prywatny, ale samorząd liczy na ogromne wpływy z podatków.

Za nami Plachandry Kociewskie. Święto Kociewiaków obchodzono w tym roku w Pelplinie. To także Dzień Świętego Bernarda, patrona Pelplina, który jest też patronem pszczelarzy. Stąd i pelplińskie święto miodów, no i zarazem odpust parafialny Katedry Pelplińskiej. Głównym wydarzeniem wtorkowych (15.08.2023 r.) Plachandrów Kociewskich było przyznanie tytułów Ambasadorów Kociewia oraz Perełki Kociewia.

W Łukocinie (gm. Tczew) przewrócił się ciągnik z przyczepą, którym kierował 57-latek. W wypadku ucierpiała jego 14-letnia córka znajdująca się w kabinie pojazdu. Z ranami nóg i ręki trafiła do szpitala.

W sobotę (12.08.2023 r.) w Gniewie odbył się piknik wojskowy pod hasłem "Silna Biało-Czerwona" z okazji Święta Wojska Polskiego. Na rynku odczytano list od ministra obrony Mariusza Błaszczaka i wystąpiła m.in. orkiestra wojskowa. Na łąkach nadwiślańskich zorganizowany został pokaz sprzętu i wyposażenia wojskowego. To jeden z czterech takich pikników w województwie pomorskim. W niedzielę (13.08.2023 r.) odbędzie się on w Stężycy, w poniedziałek w Trąbkach Wielkich, a we wtorek w Brusach. W całym kraju zaplanowano blisko 70 takich wydarzeń.