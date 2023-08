Salon kosmetyczny w Tczewie. Pracownice i klientki pozostawione na lodzie. Jest decyzja prokuratury

- Powiedziała, że musiała zamknąć salon, bo przerosły ją opłaty i od dawna dokładała do interesu. Obiecała jednak rozliczyć się z nami, co jednak nie nastąpiło. Kiedy kontaktowałyśmy się w sprawie zaległych płac, to napisała do nas, abyśmy przestali ją nękać i że możemy dochodzić swoich roszczeń w sądzie. Żenujące zachowanie. Jest nam winna po kilka tysięcy złotych. Teraz nie mamy już z nią kontaktu, bo wszędzie nas zablokowała - mówią kobiety.