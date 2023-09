Prasówka tygodniowa z 17.09.2023 w Tczewie. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

Marcelina Zawadzka, Agnieszka Boryń, Sylwia Bomba, Magdalena Frąckowiak... Pomorze bez wątpienia ma piękna twarz! Z naszego regionu pochodzą m.in. aktorki, modelki, prezenterki, aktorki, instruktorki fitness. Wszystkie chwalą się swoimi cudownymi zdjęciami w mediach społecznościowych. Jest co podziwiać!

Joanna Kulig to znana, lubiana i utytułowana polska aktorka, którą możemy zobaczyć w serialach, filmach i teatrze. Uzdolniona muzycznie. Była jurorką festiwalu filmowego w Cannes. W ostatnich dniach jest o niej głośno za sprawą filmu „"Kobieta z…", który walczy o główną nagrodę na festiwalu w Wenecji. Była także w Kujawsko-Pomorskiem, gdzie odebrała nagrodę "Politki" i odsłoniła pamiątkową tablicę. Zobacz w galerii jak mieszka i żyje.

Przy ulicy Sambora w Tczewie wymieniono oprawy w latarniach. Teraz światło jest białe i jaskrawe. I to przyczyna udręki pana Sławomira, mieszkańca kamienicy znajdującej się w tym rejonie.

Spacerowe alejki, strefa zabaw dla dzieci, leżaki miejskie, ławki, stoły, altany. A do tego nowe nasadzenia zieleni. Trwa rewitalizacja parku na Osiedlu Bajkowym w Tczewie.

Urząd Miejski w Tczewie ogłosi przetarg na sprzedaż XIX-wiecznego budynku, który przed laty był dworkiem. Cena wywoławcza to dwa miliony złotych.

W dniach 16-17 września 2023 r. (sobota, niedziela), na terenie dawnego Opactwa Cysterskiego w Pelplinie, odbędzie się XXII Jarmark Cysterski. To cykliczne wydarzenie w swej formie i treści nawiązuje do średniowiecznych jarmarków kupieckich organizowanych w miastach, najczęściej z okazji większych świąt kościelnych - głównie patronalnych.

Stara śluza w Rybakach, kościoły i inne zabytkowe obiekty, ślady osadników holenderskich w Międzyłężu, Małych i Wielkich Walichnowach. I to wszystko w otoczeniu Wiślanej Trasy Rowerowej na terenie gminy Subkowy i Pelplin. To turystyczno-historyczna propozycja rowerowej wycieczki. Do pokonania jest około 30 kilometrów.

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Tczewie zatrzymali 54-letniego mężczyznę, byłego pracownika Tczewskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego, który wyłudzał zaliczki na poczet wykupu mieszkań. Oszukał kilka osób na łączną kwotę pół miliona złotych. Mężczyźnie grozi do 8 lat pozbawienia wolności.