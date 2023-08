Do 12 września 2023 roku można wybierać projekty w budżecie obywatelskim Tczewa Andrzej Gurba

Do 12 września 2023 roku mieszkańcy Tczewa mogą wybierać projekty zgłoszone do budżetu obywatelskiego. Adam Burczyk, wiceprezydent Tczewa nie ukrywa, że jak na razie, niewiele osób zdecydowało się oddać głos. Samorządowiec zachęca, aby to zrobić.