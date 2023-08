Głosowanie na projekty budżetu obywatelskiego Tczewa rozpoczęte Andrzej Gurba

16 sierpnia 2023 roku ruszyło głosowanie na wybór projektów do dofinansowania zgłoszonych do budżetu obywatelskiego Tczewa. Głosowanie zakończy się 12 września 2023 roku. Do wyboru jest 11 dużych projektów i 6 małych.