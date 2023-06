Prasówka 18.06.2023 z całego tygodnia w Tczewie. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

XIX-wieczny wiatrak typu holenderskiego znajdujący się przy ulicy Wojska Polskiego, to jeden ze znaków rozpoznawczych Tczewa. I zabytek, ale niestety w ruinie. Miasto, które pięć miesięcy temu kupiło obiekt od prywatnego właściciela czeka na rządową dotację. Bez tych pieniędzy trudno liczyć na uratowanie zabytku.

W Eurojackpot możesz wygrać teraz aż 540 milionów złotych. Takiej kumulacji jeszcze nie było. Najbliższe losowanie jest we wtorek (20 czerwca 2023 roku). Jakie i gdzie były największe wygrane w Eurojackpot? Informujemy o tym. Jakie liczby wygrywają w Eurojackpot? Sprawdź w podpisach pod zdjęciami. Mając takie pieniądze, możesz nie martwić się o przyszłość i realizować marzenia.

Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku otrzymało dotację z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na koncepcję Muzeum Mostów Tczewskich. To początek drogi prowadzącej do stworzenia nowej ważnej muzealnej placówki w regionie.

Złote gody i kolejne rocznice długoletniego pożycia małżeńskiego to niezwykłe wydarzenia. W Tczewie kilkanaście par otrzymało okolicznościowe medale. I oczywiście moc serdecznych życzeń.

Mieszkańcy osiedli przy ulicy Tczewskich Saperów w Tczewie skierowali do ratusza petycję, w której domagają się pilnego remontu tej drogi, włącznie z budową chodnika oraz montażem oświetlenia. Podkreślają, że obecnie nie spełnia ona podstawowych wymogów bezpieczeństwa.

Barszcz Sosnowskiego, potocznie nazywany Zemstą Stalina, został sprowadzony do Polski w latach 50. XX wieku. To był dar sowieckich uczonych. Zaczęto uprawiać go na paszę. Po upadku PGR-ów, roślina wymknęła się spod kontroli. Jest groźna dla zdrowia i życia ludzi. Bądźcie ostrożni, bo barszcz Sosnowskiego zaczyna kwitnąć. Są już poparzone osoby.