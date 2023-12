Prasówka tygodniowa z 10.12.2023 w Tczewie. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

Chciał zjeść kebaba. Nie udało się. Grozi mu do 15 lat więzienia. W Pelplinie policjanci zatrzymali mężczyznę, który usiłował włamać się do lokalu gastronomicznego.

Miasto Gdańsk już od początku grudnia przygotowuje się do nadejścia świąt Bożego Narodzenia. 5 grudnia zabłysła Gdańska Choinka na Długim Targu, a całe miasto zostało rozświetlone iluminacjami świetlnymi w parkach i na skwerach. To jednak nie koniec zimowych atrakcji! Po Gdańsku jeżdżą też specjalne, bożonarodzeniowe tramwaje.

Wesoło, kolorowo, ale przede wszystkim słodko było dzisiaj (6.12.2023 r.) przed Urzędem Miejskim w Tczewie. Powody? To oczywiście mikołajki, ale także zbliżające się Boże Narodzenie. No i oficjalne odpalenie miejskiej choinki.

1,9 mln zł będzie musiała w 2024 roku dołożyć gmina Tczew do odbioru i wywozu śmieci od mieszkańców, bo opłaty są zbyt niskie w stosunku do kosztów. Na sesji był projekt podwyższenia miesięcznej stawki od 1 stycznia 2024 r. o 13 zł od osoby, ale radni zdjęli go z porządku obrad. Wójt gminy Tczew Krzysztof Augustyniak mówi o "optymalizacji systemu gospodarki odpadami komunalnymi". Generalnie słabo to idzie. Za 2023 r. gmina Tczew dołoży do systemu śmieciowego 1,4 mln zł.

Od dziś (06.12.2023 r.) osoby powyżej 12. roku życia mogą zaszczepić się szczepionką przeciw nowemu wariantowi koronawirusa XBB.1.5. Będzie ona dostępna w przychodniach Podstawowej Opieki Zdrowotnej i niektórych aptekach. Szczepienie nie jest obowiązkowe, jest zalecane.