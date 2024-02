Tygodniowy przegląd prasy 18.02.2024: Tczew, 11.02-17.02.2024. Poznaj najważniejsze informacje z Tczewa

Gdzie wybrać się na weekend z Gdańska, żeby było ciekawie, ale też niedaleko? Wyszukaliśmy dla was 14 atrakcji w zasięgu najwyżej godziny jazdy samochodem od centrum Gdańska, w sam raz na krótkie wycieczki bez noclegu. Sprawdźcie, gdzie warto wybrać się z Trójmiasta, by wypocząć na łonie przyrody, pozwiedzać niesamowite zabytki i zapewnić moc wrażeń dzieciom.

Do ogarniania. Do rysowania. Do zakochania. Nie ma...

Wspólne działania tczewskich kryminalnych z funkcjonariuszami Urzędu Celno-Skarbowego doprowadziły do zabezpieczenia na terenie Tczewa nielegalnych automatów do gier hazardowych o wartości około 72 tysięcy złotych. Funkcjonariusze zabezpieczyli 5,5 tysiąca złotych gotówki.

W mieście Tczew o władzę w samorządzie powalczy kilka partii politycznych i kilka lokalnych komitetów wyborczych. 12 lutego 2024 roku minął termin zgłaszania komitetów wyborczych. Listy kandydatów na radnych trzeba zgłosić do 4 marca 2024 r. (do godz. 16), a kandydatów na prezydenta (także wójtów i burmistrzów) do 14 marca 2024 r. (do godz. 16).

Powiatowe Centrum Sportu w Tczewie zorganizowało czwarty i zarazem ostatni turniej futsalu wchodzący w skład Grand Prix Powiatu Tczewskiego. Rozgrywki odbyły się w hali LO w Tczewie.

Tczewska policja zatrzymała mężczyznę, który zabrał pieniądze 22-latkowi, wypłacone wcześniej w bankomacie. Wyrwał mu też telefon i uderzył pięściami. Sprawcy grozi do 10 lat więzienia.