Tygodniowy przegląd prasy 22.10.2023: Tczew, 15.10-21.10.2023. Poznaj najważniejsze informacje z Tczewa

Tczewska policja zatrzymała 30-letniego mężczyznę, który włamał się do auta i usiłował włamać się do wrzutomatu myjni samochodowej w Tczewie. Sprawcy grozi kilka lat pozbawienia wolności.

20 października 1939 r. we wsi Wola, między Rudnem a Pelplinem, niemieccy okupanci zamordowali trzech kapłanów: ks. Tadeusza Borowskiego – proboszcza z Wielkiego Garca, ks. Alojzego Deja – proboszcza z Nowej Cerkwi i ks. Jana Bogdańskiego – nauczyciela i wychowawcę z Collegium Marianum w Pelplinie. W piątek (20.X.2023 r.) w rocznicę tej zbrodni przy krzyżu w Woli oddano hołd pomordowanym duchownym. To miejsce jest im poświęcone.

Miłosz Motyka, rzecznik prasowy PSL, przypomniał Kazimierzowi Smolińskiemu, posłowi PiS, zakład z września 2022 roku o dwie ...bańki mleka. Panowie założyli się o to, kto będzie sprawował w Polsce władzę po wyborach parlamentarnych.

Trzy zarzuty usłyszał w tczewskiej prokuraturze 27-letni mężczyzna. Ma na koncie kradzieże w szkole, mieszkaniu i sklepie. Grozi mu do 10 lat pozbawienia wolności.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Tczewie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Syrenę produkowano w Polsce w latach 1957-1983. Ponad pół miliona Polaków było szczęśliwymi posiadaczami tego auta. Syrena z Fabryki Sztuk w Tczewie to model 105 z 1978 roku. Na chodzie.

Powoli opada kurz po wyborach parlamentarnych, jakie miały miejsce w niedzielę, 15 października. Chociaż największe poparcie miało Prawo i Sprawiedliwość, to nie ulega wątpliwości, że Koalicja Obywatelska w porozumieniu z Trzecia Drogą i Nową Lewicą może przejąć kontrolę w Sejmie. Co do Senatu wątpliwości nie ma - tam pakt senacki będzie miał 66 mandatów.

Gmina Subkowy otrzyma 450 tysięcy złotych dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na budowę dróg w Gorzędzieju i Narkowach. Prace wykonane zostaną w 2024 roku.