Prasówka 26.11.2023 z całego tygodnia w Tczewie. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Wielki gdański Jarmark Świąteczny to już tradycja. Niemal każde większe miasto w całej Polsce ma swoją wersję Jarmarku Bożonarodzeniowego, jednak ten w Gdańsku jest z pewnością jednym z najpiękniejszych i największych w Europie. Tegoroczny został oficjalnie otwarty 24 listopada i będziemy cieszyć się nim niemal do samych świąt.

Długa i skrupulatna praca CBŚP i Prokuratury Krajowej doprowadziła do rozbicia gangu. Ustalenia ról i zadań poszczególnych osób wchodzących w jej skład w tym m.in. ustalenie szlaków przerzutu narkotyków i zatrzymanie trzech transportów narkotyków z Hiszpanii do Polski, zdecydowało o skutecznym finalnym efekcie działań służb. Według śledczych spośród dziewięciu zatrzymanych osób mogą być to kurierzy narkotykowi, dilerzy czy osoby odpowiedzialne za logistykę tego przedsięwzięcia. Łącznie w ramach działań zabezpieczono ok. 70 kg marihuany, ok. 6 litrów amfetaminy, kokainę, mefedron i blisko 7 mln zł w gotówce. Dodatkowo znaleziono 2 jednostki broni palnej i 100 szt. amunicji.

334 mln 146 tys. zł to planowane wydatki miasta Tczew w 2024 roku zapisane w projekcie budżetu. Są większe o 15 mln 367 tys. zł od planowanych dochodów (318 mln 779 tys. zł). A więc to projekt budżetu z deficytem, który pokryty ma zostać przychodami pochodzącymi z wolnych środków z lat ubiegłych. Planowane wydatki inwestycyjne to 22 mln zł (spadek o 37,62 procent).