Przegląd prasy z listopada 2023. Zestaw najważniejszych wydarzeń miesiąca. Co działo się w Tczewie?

Grudzień w Fabryce Sztuk w Tczewie to świąteczne atrakcje. Warsztaty, listy do św. Mikołaja, koncert, szopka, a przede wszystkim Jarmark Bożonarodzeniowy.

Co dalej z dawną wieżą ciśnień znajdującą się przy rozwidleniu ulic Bałdowskiej i 30 Stycznia w Tczewie? Pojawiły się propozycje, aby urządzić tam punkt widokowy. Wydaje się to kosztowne i trudne technicznie. Realizacja takiego projektu oznaczałaby konieczność wyprowadzki z wieży miejscowego Bractwa Kurkowego.

Funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Tczewie interweniowali w jednej z miejscowości w powiecie tczewskim, w której właściciel znęcał się nad swoim psem. 50-latek przetrzymywał zwierzę w skrajnie trudnych warunkach. Mieszaniec nie miał dostępu do świeżej wody, a kojec, w którym przebywał, nie chronił go przed zimnem.

Wielki gdański Jarmark Świąteczny to już tradycja. Niemal każde większe miasto w całej Polsce ma swoją wersję Jarmarku Bożonarodzeniowego, jednak ten w Gdańsku jest z pewnością jednym z najpiękniejszych i największych w Europie. Tegoroczny został oficjalnie otwarty 24 listopada i będziemy cieszyć się nim niemal do samych świąt.

W Tczewie rozpoczęły się konsultacje dotyczące Gminnego Programu Rewitalizacji. Władze miasta oraz komitet rewitalizacji czekają na nowe zgłoszenia od mieszkańców. Swoje propozycje zgłosili już przedsiębiorcy.

Czy niewielka wieś Ciepłe w gminie Gniew była na przełomie X i XI wieku najsilniejszym ośrodkiem na Pomorzu, a nie był nim Gdańsk? M.in. na to pytanie próbuje odpowiedzieć dr Sławomir Wadyl z Wydziału Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego wraz ze swoim zespołem. Przypomnijmy, że przełom obu stuleci to czas tworzenia ówczesnej państwowości polskiej pierwszych Piastów. Interdyscyplinarne badania rozpoczęły się w połowie br. i potrwają do 2026 r. Informacje z prowadzonych badań wzbudzają duże zainteresowanie wśród naukowców, ale i w przestrzeni medialnej, czasami prowadząc do pewnych uproszczeń.