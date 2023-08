Sierpień 2023 w Tczewie: Przegląd najważniejszych wydarzeń lipca 2023

Przegląd lipca 2023 w Tczewie: top 3 artykuły z miesiąca

Oto lista najpopularniejszych wiadomości z lipca 2023 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

"Wielki dzień małego Tczewa" - tak Trybuna Ludu zatytułowała swoją relację z lipca 1950 roku z masówki, która była krajowym podsumowaniem akcji likwidacji analfabetyzmu w Polsce. Impreza odbyła się na stadionie w Tczewie i oczywiście była wielkim propagandowym wydarzeniem. Walkę z analfabetyzmem w Polsce rozpoczęto w drugiej Rzeczpospolitej. Kontynuowano ją w PRL aż do lat 60.

Paldea Evolved to najnowszy dodatek do kart Pokemon z serii Scarlet & Violet. Jest on dostępny na rynku już od dłuższego czasu, dzięki czemu wiadomo już, które kartoniki są najlepsze. Jak to często bywa, są one jednocześnie najwięcej warte na rynku, przez co pożądają ich zarówno kolekcjonerzy, jak i gracze turniejowi. Zobacz, na które karty najbardziej warto polować.