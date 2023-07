Tygodniowy przegląd prasy 9.07.2023: Tczew, 2.07-8.07.2023. Poznaj najważniejsze informacje z Tczewa

Przegląd tygodnia: Tczew, 9.07.2023. 2.07 - 8.07.2023: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Uczniowie ostatnich klas szkoły podstawowej wyniki egzaminu ósmoklasisty poznali 3 lipca o godz. 10.00, z kolei zaświadczenie o wynikach otrzymają 6 lipca. CKE podało też średnie wyniki egzaminu ósmoklasisty 2023. Wiemy, który przedmiot poszedł uczniom najlepiej, a który najgorzej. Jak z egzaminem ósmoklasisty poradzili sobie uczniowie z Ukrainy? Sprawdźcie.

Mężczyzna, który wspiął się na sam szczyt słupa energetycznego na Pogórzu w Gdyni, spadł z wysokości kilkunastu metrów. Nie wiadomo, czy miał zamiar z niego skoczyć, nie podał powodów wejścia na słup policji. Po upadku przytomny został przewieziony do szpitala. Groziło mu ogromne niebezpieczeństwo - szczególnie, że do Trójmiasta szybko zbliżała się burza. To ulewny deszcz i poślizgnięcie się ostatecznie mogło być powodem upadku.